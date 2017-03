Tgi che gudogna en il lotto na duai stuair dar nagut a la taglia

Tgi che gudogna en il lotto na duai betg stuair pajar taglias sin quests daners. Il Cussegl naziunal vul tractar gudogns en il lotto sco gudogns en casinos.

Uschia è il Cussegl naziunal d’in auter avis ch’il Cussegl dals chantuns. La fatschenta generala sur da gieus da daners ha el approvà. La fatschenta va puspè enavos en il Cussegl dals chantuns.

Uschia duajan esser pussaivels en futur gieus da daners online, ma cun la restricziun che quels vegnan purschids dals casinos sez en Svizra.

L’argument da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga è che cun relaschar gudogns da la taglia restia il martgà da gieus da daners en Svizra cumpatibels cun l’exteriur. Il Cussegl dals chantuns era dentant dal avis che be gudogns sut in milliun francs duajan vegnir relaschads da la taglia.

Nagina reducziun per casinos en muntogna

Ina differenza tranter las chombras parlamentaras è era la reducziun per casinos en muntognas. Il Cussegl naziunal vul ir damain lunsch ch’il Cussegl dals chantuns. Cun 153 cunter 34 vuschs sustegn il Cussegl naziunal ina proposta da Natalie Rickli (PPS/ZH) che vul che casinos en muntogna vegnan distgargiads per fin in terz da las taglias. L’argument da Rickli è che casinos sco si Tavau e San Murezzan na sajan para naginas instituziuns basegnusas publicas che dovrian ina reducziun da taglia. Il Cussegl dals chantuns vul ina reducziun da las taglias per tals casinos en muntogna da fin a trais quartas.

