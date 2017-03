Tirchia crititgescha il «Blick»

La gasetta svizra «Blick» ha apellà a ses lecturs da dir na a la dictatura dad Erdogan. Cun quai han els incassà ferma critica dal ministeri da l'exteriur da la Tirchia.

La Tirchia ha pretendì dal «Blick» da sa tegnair vi da las reglas dal «schurnalissem nunpartischant» cura ch'el rapporta davart la Tirchia. Plinavant spetgian els pass da restituziun pervi da la mancanza da respect envers lur president, scriva il ministeri da l'exteriur ad Ankara en ina communicaziun al «Blick».

«Schai na a la dictatura dad Erdogan» è stà da leger glindesdi bun'ura sin l'emprima pagina. E quai na betg be per tudestg mabain er en tirc. Il president tirc saja dapi mais sin tura da propaganda tras l'entira Europa, per survegnir las vuschs da milliuns da Tircs en l'exteriur, necessarias per ses referendum.

Il «Blick» saja s'exprimì cleramain per las preschentaziuns dad uffizials da la Tirchia. En Svizra valia, auter ch'en Tirchia la libertad d'opiniun. «Ma tgi che vul viver en la Svizra democratica sto era passar en per las valurs ch'el profitescha d'avair qua – u turnar consequentamain en sia patria.»

