Trais persunas vulan succeder a Clà Riatsch

Oz, 12:58

RTR / Hugo Schär

La fin da l'onn 2017 va en pensiun Clà Riatsch, il professer per litteratura rumantscha a l'universitad da Turitg. Per sia successiun ha la facultad filosofica da l'universitad envidà trais persunas che han da tegnair in referat d'emprova: Annetta Ganzoni, Rico Valär e Renzo Caduff.