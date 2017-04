Transjurane - schanza per il Giura?

Bunamain 30 onns hai duvrà per construir l'autostrada A16 tras il Giura. Glindesdi ha la Cussegliera federala Doris Leuthard avert il davos tschancun d'in project en il qual l’entir Giura metta grondas speranzas.





Il settember 1987 è vegnì dà datiers da St. Ursanne il culp da partenza per la construcziun da la A16, la Transjurane. In'autostrada che duai meglierar la situaziun da traffic ella regiun, mo cunzunt era dar schlantsch economic al pli giuven chantun da la Svizra. Quai è era stà la speranza dal Cusseglier federal Moritz Leuenberger a chaschun da l'avertura d'in emprim tschancun da l'autostrada il 1998. Tals projects na collieschian betg mo regiuns mabain sajan era motors per il svilup regiunal. Bunamain 20 onns pli tard è la prosperitad da l’economia era per sia successura, la Cussegliera federala Doris Leuthard, il punct central da ses pled a chaschun da l’avertura da l'ultim tschancun da l’autostrada.

6,5 milliardas per 85 km

La A16 ha custà 6,5 milliardas francs, mesira da Bienna enfin al cunfin cun la Frantscha 85 km e dumbra 33 tunnels e galarias e 20 viaducts. Che quella autostrada porta il schlantsch empermess, quai speran blers. Era la presidenta da la regenza dal chantun Giura, la socialdemocrata Nathalie Barthoulot. Tenor ella è la Transjurane fitg impurtanta per il svilup regiunal. Ultra da quai collia ella il chantun directamain cun tschellas regiuns da la Svizra.

Avantatgs e dischavantatgs

Directamain pertutgà da l'autostrada nova è il vitg da Bévilard en il nord da Bienna. Ella speri ch'i dettia il futur pli pauc traffic tras il vitg, di ina dunna. Main traffic pudessi dentant era esser in dischavantatg per tut las stizuns pitschnas sper via, tema ella. Mo il medem mument agiunta ella ch'i saja però er anc pratic ch'ins saja ussa pli spert en il Giura ni a Bienna per far cumissiuns. Quella vischinanza fa dentant era quitads. In'autra dunna tema che tut ils vitgs pitschens sper l'autostrada pudessan daventar vitgs da durmir perquai ch'ils pretschs da locaziun ni per il terren da bajegiar èn qua in bun toc pli bass.

Talas reacziuns mussan: Anc èsi memia baud da far bilantscha, sche la A16, la Transjurane è plitost cletg ni discletg per la regiun dal Giura.

Project da generaziuns

Il 1982 han 71% da la populaziun dal chantun Giura approvà en ina votaziun il project per la construcziun d’ina autostrada tranter il cunfin da la Frantscha a Boncourt e la Roche Saint-Jean al cunfin cun il chantun Berna.

Il 1984 decidan il Cussegl federal ed il Parlament federal d’integrar la Transjurane en la rait da las vias naziunalas.

L’emprima badigliada per la nova autostrada A16 ha lieu ils 23 da settember 1987 a Saint-Ursanne (Giura).

Indesch onns pli tard, ils 13 da november 1998, vegn inaugurà l’emprim tschancun da la A16. 23 km betun collian la citad da Delémont cun quella da Porrentruy.

Fin d’in project da generaziun. Ils 3 d’avrigl 2017 inaugura la Cussegliera federala Doris Leuthard il davos tschancun da la Transjurane.

