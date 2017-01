Trend da votaziun: Trais giadas gea il favrer

Fiss gia vegnì votà il december, lura fissan tuttas trais fatschentas vegnidas acceptadas. In cler gea avessi dà a la natiralisaziun facilitada da persunas estras da la 3. generaziun (74%) sco era al fond per vias NAF (60%). Betg uschè cler fiss il gea a la refurma da la taglia sin interpresas III.

L'emprima enquista da gfs.bern mussa in cler gea al conclus federal davart la natiralisaziun dad esters. Sche las votaziuns fissan gia stadas curt avant Nadal, avessan 74 pertschient dals votants ditg gea u plitost gea al conclus federal davart la natiralisaziun facilitada da persunas estras da la terza generaziun.

21 pertschient fissan stads encunter e sulettamain 5 pertschient na fissan anc betg sa decidids co votar. Il muster da conflict dependa cunzunt da la partida cun la quala ils dumandads simpatiseschan. Aderents da la Partida socialdemocratica (PS) e dals Verds din cleramain gea al project.

Grond support chatta la natiralisaziun facilitada dentant era en la Partida cristiandemocratica (PCD) ed ella Partida liberaldemocratica (PLD). Las vuschs per tanschan dentant enfin sur la mesadad politica. Sulettamain ils aderents da la Partida populara (PPS) din cleramain na a quest project da votaziun.

Fond per vias naziunalas e traffic d’aglomeraziun

Sch'il pievel svizzer avess gì da votar avant duas emnas, fissan 60% stads persuenter u plitost persuenter da crear in fond per las vias naziunalas ed il traffic d'aglomeraziun. 32 pertschient fissan stads encunter.

Ord vista politica è surtut la Partida cristiandemocratica per quest conclus. Cunter èn sulettamain ils Verds. Ina grond'influenza ha er la confidenza en la regenza. Tgi che fida a la regenza svizra è plitost d'accord da crear in fond per vias naziunalas ed il traffic d'aglomeraziun – tgi che na fida betg a la Confederaziun è plitost cunter la proposta.

Refurma da la taglia sin interpresas III

La fin december 2016 avessan 50 pertschient dals votants dumandads ditg gea u plitost gea a la lescha federala davart mesiras fiscalas per rinforzar la cumpetitivitad da la Svizra sco lieu d'interpresas (lescha davart la refurma da la taglia sin interpresas III). 35% avessan ditg na e 15% fissan anc indecis. Il pli fitg per questa lescha èn la PPS e la PCD. Cleramain encunter èn ils Verds, main cler è il na tar la PS, l’inizianta dal referendum.

Quests trais projects van en votaziun ils 12 da favrer 2017.

