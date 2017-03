Tschains da locaziun en Svizra restan tuttina

Oz, 12:14

SDA / Lea Livers

Il tschains da referenza per ipotecas munta vinavant a 1,75%. Quai communitgescha l’Uffizi federal d’abitaziuns. Uschia na datti nagin dretg per in'adattaziun da tschains per locataris.

Bild in Lightbox öffnen. Il tschains da referenza per ipotecas vegn mintgamai arrundà sin in quart pertschient. Damai ch'il tschains da media è sa sbassà sin 1,64% dapi il quartal precedent, resta il tschains da referenza arrundà sin 1,75%. Sch'il tschains da media fiss sa sbassa be per pauc dapli, sin 1,63% avess il tschains da referenza stuì vegnir sbassà sin arrundà 1,5%. Tschains da locataris restan cun quai era tuttina Cunquai ch'il tschains da referenza per ipotecas n'è betg sa midà dapi il quartal passà n'han ils locataris nagin dretg sin ina reducziun dals tschains. Quest dretg han els mo, sch'il tschains da locaziun n'è betg actual, vul dir sch'el sa referescha sin in tschains da referenza pli aut e sch'il locatur profitescha entras quai d'in gudogn exagerà. Dapi ch'il tschains da referenza per ipotecas è vegnì introducì il 2008 è el adina mo ì a bass. A l'entschatta era quel anc tar 3,5%. Dapi lu è il tschains adina sa sbassà pli e pli fitg. Dapi il zercladur 2015 è el ussa tar 1,75%.

Emissiun tar quest artitgel