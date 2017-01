Tschierv è animal da l'onn 2017

Pro Natura ha elegì il retg dals guauds er per far attent sin il problem da las cuntradas fermamain fragmentadas en la Svizra.

Ils tschiervs hajan in basegn considerabel da mobilitad, uschia scriva l'organisaziun per la protecziun da la natira. Ils tschiervs viageschian savens lungas distanzas tranter il quartier da di ed il quartier da notg sco er tranter ses spazi da viver la stad e l'enviern. Tenor Pro Natura vegnan las rutas da viagiar dentant adina interruttas pli fitg cun vias, binaris ed abitadis.

Ins dovria cun urgenza dapli corridors per la selvaschina. Per quai lantscha Pro Natura la campagna «via libra per la selvaschina».

Mez dal 19avel tschientaner è il tschierv stà ragischà or en Svizra. Nà da l’Austria è el turnà a partir dal 1870. Ozendi datti radund 35’000 tschiervs en Svizra.

