Tunnel da viafier Weissenstein duai vegnir sanà

Cun renovar il tunnel da Weissenstein tranter Solothurn e Moutier resta la colliaziun da la viafier da Bern-Lötschberg tranter ils chantuns Berna e Solothurn en funcziun almain per ulteriurs 25 onns.

Il tunnel da Weissenstein duai vegnir renovà per 85 milliuns francs. Cun quest daners duai era vegnir modernisà las staziuns tranter Solothurn e Moutier. La sanaziun vegn pajada or dal fond per l'infrastructura federal. Tenor la planisaziun duai la sanaziun vegnir fatga tranter l'onn 2020 e 2022.

Tunnel è en schleta furma

Il tunnel è en talmain schleta furma ch'el sto u vegnir sanà u serrà. Sin maisa sajan stadas variantas per sanar da 100 enfin 170 milliuns francs. I saja er vegnì eruì sch'i fetschia senn da midar quest tschancun da la viafier sin bus.

Il tunnel po mo anc vegnir duvrà enfin la fin da l'onn 2017. Per insumma pussibilitar quai hai duvrà mesiras da protecziun. En tut è vegnì fermà raits per tegnair crappa sur ina lunghezza da 500m.

L'uffizi federal da traffic vul dentant vesair acziun dals dus chantuns pertutgads Berna e Solothurn. Els duain ponderar co augmentar l'attractivitad da la lingia tranter Solothurn e Moutier. Uschia pudessan ins giustifitgar las investiziuns en l'infrastructura.

Cumbat lung per mantegnair Wissenstein

Il chantuns ed il comité "Mantegnair il tunnel da Weissenstein" han cumbattì vehementamain per pudair mantegnair il tunnel. Il tunnel exista gia dapi l'onn 1908. La regiun temeva ch'il tunnel vegnia serrà ed uschia er ch'els perdian la colliaziun cun la viafier. L'uffizi federal da traffic ha dentant chattà pli impurtant l'interess da las regiuns ch'ils interess economics.

