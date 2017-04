Turitg: Damain daners per requirents d'asil

En il chantun Turitg survegnan requirents d’asil – acceptads ad interim – pli paucs daners en il futur.

Requirents d’asil en il chantun Turitg na survegnan nagin agid social pli – mabain be pli daners per il provediment. Il parlament chantunal ha approvà in’intervenziun da la partida populara svizra.

En il chantun Turitg vivan passa 5000 persunas estras, da las qualas las autoritads han refusà la dumonda d’asil. Las persunas na pon però betg vegnir tramessas enavos en lur patria. Var 75% persunas estras ch’èn acceptadas ad interim cun status F vivan da l'agid social e retiran contribuziuns en il chantun Turitg tenor directivs da la Conferenza svizra da l’agid social (COSAS).

En futur duaien els survegnir damain daners. Relevant per questa decissiun saja la cumposiziun da questa gruppa. Tranter els sajan fitg blers giuvens, nunscolads fugitivs da l’Eritrea. E per quels saja in agid social in sbaglià impuls.

