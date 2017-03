Unia sustegn refurma 2020 per la prevenziun da la vegliadetgna

La decisiun saja dentant stada dispitaivla pervi da l'auzament da vegliadetgna da pensiun per las dunnas sin 65 onns.

Ils delegads dal sindicat Unia sustegnan la refurma 2020 per la prevenziun da la vegliadetgna ch'è vegnida decisa dal parlament. La refurma cuntegnia svilups impurtants. Per l'emprima giada dapi decennis vegnian las novas rentas da l'AVS auzadas. In ulteriur punct positiv per l'Unia saja la protecziun da persunas cun entradas bassas tras la prevenziun professiunala, la segunda pitga. Main positiv saja tenor l'Unia l'auzament da vegliadetgna da pensiun per las dunnas sin 65 onns. La decisiun è gist perquai era stada plitost stretga cun 55 cunter 47 vuschs.

Puspè cifras nairas

Motiv principal per la refurma saja per l'Unia l'auzament dals 70 francs per mais, quai fetschia or radund 3% enfin 6%. E l'AVS vegnia manada enavos en las cifras nairas. Bleras midadas sajan impurtantas gist per dunnas cun entradas bassas.

