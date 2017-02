USA: Pli luccas reglas per las bancas - er svizras profiteschan

Oz, 13:10

RTR / Gion Gieri Flepp

Cun in decret ha il nov president dals Stadis Unids schluccà las reglas per bancas e fatschentas a la bursa. Reglas, che ses antecessur Barack Obama aveva introducì per evitar ina nova crisa da finanzas. Per l'expert da finanzas Damian Gliott n'è quel sectur betg il lieu per schluccar las reglas.