Uss vegn era spargnà tar ils purs

Il Cussegl naziunal vul uss tuttina spargnar tar l’agricultura. Uschia ha el decis il cumpromiss cun 152 cunter 30 vuschs e 5 abstenziuns. Il Cussegl naziunal è uschia suandà al Cussegl dals chantuns e propona da spargnar 232 milliuns francs ils onns 2018 fin 2021.

Il Cussegl federal aveva proponì da spargnar tar l’agricultura en tut 750 milliuns francs en cumparegliaziun cun la perioda actuala. Alura aveva el stritgà las reducziuns sin 500 milliuns francs. Il Cussegl naziunal aveva fin uss signalisà nagina prontadad da spargnar tar l’agricultura. Uss para quai da dar in cumpromiss.

En tut stat a disposiziun a l’agricultura 13,56 milliardas francs per ils onns 2018-2021. La gronda part è previsa per pajaments directs cun 11,25 milliardas francs. Dapli che 1,7 milliardas francs èn previsas per promover la producziun e la vendita. Alura vegnan anc 563 milliuns francs duvrads per megliurar la lavur da basa e las mesiras socialas.

