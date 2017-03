Vendemia 2016 è in onn mediocher

Grazia ad ina fin da stad stabla ed in atun chaud han ils purs da vin svizzers fatg ina vendemia en la media dals auters onns. L'annada 2016 ha purtà 105 milliuns liters vin.

Ils viticulturs grischuns han raccoltà l'onn passà 22'000 hectoliters vin. Quai è in minus da passa dus pertschient sco l'Uffizi federal per l'agricultura scriva.

Meglier èsi ì cun ils purs da vin en la Svizra franzosa ed en il Tessin, las vendemias en omaduas regiuns èn per var 30 pertschient pli autas che l'onn avant. En la Svizra romanda han ins pudì racoltar 19,7 milliuns liters (plus da 29,4%) ed en il Tessin 1,5 milliuns liter (plus da 32,5%).

En ils pli gronds chantuns da viticultura da la Svizra tudestga era la racolta dentant anc sut quels da l'onn 2015. Ils chantuns Turitg, Schaffusa ed Argovia han stuì constatar in regress da 0,8 milliuns liter, quai che munta in minus da 6,1%. L'onn da vendemia 2016 ha cumenzà cun aura fraida e bletscha davent dal mais d'avrigl fin l'entschatta da la stad.

