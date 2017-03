Verdliberals vulan il cumpromiss tar la refurma da vegliadetgna

La refurma da vegliadetgna para tuttina da chattar ina soluziun. Uschia na vulan ils Verdliberals betg laschar cupitgar ella e vulan approvar la proposta da la conferenza d’intermediaziun. Uschia dess quai 70 francs dapli renta d'AVS.





La refurma da vegliadetgna è en la fasa finala. Suenter che las duas chombras parlamentaras n’han betg chattà in cumpromiss co realisar la refurma tracta uss la conferenza d’intermediaziun questa fatschenta. Uss para la fatschenta d’avair grondas schanzas damaun en il Cussegl naziunal, scriva l’agentura da novitads sda. Per ina maioritad absoluta dovri dentant anc vuschs ord da la PPS e la PLD.

RR novitads 18:00