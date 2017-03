Viadis en il dschihad – era l’intenziun è gia cunter la lescha

Sche insatgi vul ir a l’ester per s’associar a dschihadists alura è questa intenziun gia cunter la lescha. Il Tribunal federal ha confermà ina sentenzia dal Tribunal penal federal en quest senn.





In um da 27 onns era vegni arrestà l’avrigl 2015 a la plazza aviatica da Turitg. El vuleva sgular ad Istanbul ed alura vinavant envers la Siria. Il Tribunal penal federal ha sentenzià l’um pervi ch’el haja cuntrafatg a la lescha federala che scumonda la commembranza a las gruppaziuns d’Al Kaida e dal Stadi Islamic sco er a organisaziuns parentadas.

Tribunal federal confermà la sentenzia

Il Tribunal federal è dal avis che gia l’intenziun da far viadi en il dschihad po avair in effect da propaganda e pudess uschia animar autras persunas da far il medem pass, quai scriva il Tribunal federal en sia sentenzia.

