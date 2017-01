Viafiers da la Jungfrau: Asiats mancan

Ils turists da l'Asia guntgeschan l'Europa e la Svizra per tema d'attatgas terroristicas. Quai sentan er las Viafiers.

L'onn passà han anc radund 900’000 persunas visità il Jungfraujoch. Cumpareglià cun l’onn avant è quai ina reducziun da 9%. Tuttina sa tractia anc adina dal segund meglier resultat en l'istorgia da las Viafiers da la Jungfrau. Quai ha communitgà l'interpresa. Plinavant haja ella intensivà las stentas da reclama en ils pajais asiatics per far frunt al trend negativ.

Autras Viafiers cun dapli giasts

Meglras cifras ha l'interpresa dentant nudà tar sias ulteriuras viafiers. In plus da passagiers hai dà il 2016 tar la Viafier sin il First. Ella ha transportà cun 422’000 passagiers 2,5% dapli che durant il 2015. La Viafier sin il Harder ha schizunt registrà in record da passagiers cun 345’000. Quai correspunda ad in plus da 8,8%.

