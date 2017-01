Vitg da Heidi Flumserberg vegn pli concret

En il «Tannenboden» duai quai dar in nov vitg da Heidi cun dus novs hotels, ina nova telecabina sin il Maschgenkamm ed in percurs tras l'istogia da Heidi sin l'alp da Mols. La concurrenza d'investurs e gestiunaris è tant sco concludida, communitgeschan ils responsabels.

En collavuraziun cun il chantun Son Gagl vulan ils responsabels da turissem, economia d'alp e pendicularas schlargiar massiv la purschida turistica. Il vitg da Heidi duai procurar per giasts sin il «Tannenboden» sur onn. Quai vegn cumpletà cun purschidas ch'ins po cuntanscher cun la pendicularas nova.

Sin via al vitg da Heidi songallais

La concurrenza d'investurs e gestiunaris ha gudagnà la Implenia Svizra, Coop e Steiner Sarn. En il rom dal concept per sviluppar il turissem al Flumserberg han las pendicularas Flumserberg SA, la corporaziun alp Mols e l'Uffizi per economia e lavur dal chantun Son Gagl fatg questa concurrenza. Uschia procura la Implenia per il svilup dal project, il Coop è partenari da distribuziun e la Steiner Sarnen fa il concept da niz e purschida.

Projects da Heidi grischuns sut squitsch

L'entir project avevan pendicularas, corporaziun d'alp ed uffizi chantunal preschentà il mars passà. Quai aveva mess sut squitsch ils da Grüsch-Danusa che avevan in project sumegliant sin rucca. Grüsch-Danusa aveva lura communitgà da vulair reponderar il project.

