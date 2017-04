Vuschar ed eleger al computer a chasa

Vuschar ed eleger cun la mieur vegn pli e pli actual. Fin il 2019 duain duas terzas dals chantuns introducir la votaziun electronica. Questa finamira ha il Cussegl federal formulà.

Tests a sfratg èn gia vegnids fatgs ed ussa èn ins pronts per far ils proxims pass en chapitel dal e-voting. En l’avegnir duai mintga Svizra e mintga Svizzer pudair votar a chasa davant il computer. Tenor il Cussegl federal in’opziun che vegnia giavischada da la populaziun. Sco ils tests dal passà mussan han las persunas ch’han gì la pussaivladad da votar via e-voting era nizzegià la purschida da vuschar a moda electronica.

Ils chantuns en sez responsabels per ils custs, dentant pon els era sez decider sch’els vulan introducir il votar electronic ni era betg. Il chantun Grischun ha gia decis da vulair introducir l’ e-voting. Avant curt ha la regenza grischuna communitgà dad introducir il votar electronic fin il 2021.

« I n'è betg pussaivel da dir che l’ e-voting e 100% segir. Dentant pudainsa cun mesiras far il votar electronic uschè segir sco pussaivel. » Walter Thurnherr

Chanzlier federal

L'e-voting ha dentant in grond minus: la segirezza. Uschia na datti betg ina segirezza da 100%.

Dapi il 2004 dapli che 200 tests

Dapi il 2004 hai quai gia dà en 14 chantuns passa 200 emprovas grategiadas cun e-voting. Cunzunt persunas cun dretg da vuschar che vivan en l’exteriur han survegnì la pussaivladad da vuschar a moda electronica. Ils trais chantuns Neuchâtel, Genevra e Basilea-Citad han plinavant pussibilità er a parts da votantas e votants en Svizra da vuschar a moda electronica.

