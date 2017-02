WEKO examinescha fusiun da «Ticketcorner» e «Starticket»

La cumissiun da concurrenza WEKO vul examinar pli en detagl la fusiun da «Ticketcorner» e «Starticket» ch’era vegnida annunziada l’october passà. Uschia dettia quai inidizis che la fusiun portia ina situaziun dominanta sin il martgà, scriva la WEKO.

La fin d’october aveva la possessura da Ticketcorner che appartegn a la gruppa Ringier sco era Starticket ch’appartegn a la Tamedia annunzià da vulair sa posiziunar en futur communabel, uschia che quai dess sulet in grond commerzialisader da bigliets en Svizra.

La WEKO è uss vegnida tar la conclusiun ch'i dettia en tschertas spartas indizis per ina posiziun da monopol da las duas fatschentas. Per las duas fatschentas involvadas saja la situaziun chapibla. Ellas èn dentant persvadas che la WEKO na vegnia betg a chattar mussaments per in monopol e sappia lura dar liber la fusiun.

RR novitads 09:00