Widmer-Schlumpf: Ina refurma sto er pudair vegnir finanziada

Oz, 8:23

SDA / Curdin Albin

Ina refurma da la taglia sin interpresas è indispensabla per l'anteriura cussegliera federala Eveline Widmer-Schlumpf. Per in project da taglia saja dentant impurtant in equiliber. Quest equiliber na saja dentant betg dà tar il project da votaziun dal favrer, uschia Widmer-Schlumpf.