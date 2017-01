«Zootopia» survegn Golden Globe per meglier film d'animaziun

Sulettamain la nominaziun ha dentant valì sco sensaziun. Anc maina en l'istorgia da 70 onns da la concurrenza era in film svizzer nominà en questa categoria ed era l'emprima giada la producziun d'in reschissur svizzer. Il film è er stà il sulet film nominà che n'è betg vegnì dals Stadis Unids.

Sper «Zootopia» eran era anc ils films «Moana», era da Disney sco era «Sing» da Universal nominads en la categoria da meglier film d'animaziun. Il film da «Zoomania» ha purtà als studios da Disney ina mesa milliarda dollars. «Ma vie de Courgette» ha medemamain grond succes, dentant en tut in'autra liga. Cun 100'000 entradas vendidas vala il film sco meglier dapi l'onn 2000. Tantas entradas vendan uschiglio be films dals studios gronds dals Stadis Unids.

«Ma vie de Courgette», per romontsch «Mia vita sco zuchini» è er sin la glista da vegnir nominà per in Oscar en la categoria sco megler film d'animaziun sco era en la categoria sco meglier film d'ina lingua estra. Las nominaziuns vegnan dentant fatgas enconuschentas per ils 24 da schaner.

«La La Land» – 7 nominaziuns, 7 giadas gudagnà

7 giadas è il musical «La La Land» vegnì nominà – 7 giadas ha el gudagnà: En las categorias megliera cumedia/musical, megliera reschia, meglier script, megliera musica da film, megliera chanzun da film, megliera actura e meglier actur. Tantas giadas ha anc mai in film gudagnà tar ils Golden Globes.

