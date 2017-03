Züri West turna cun «Love»

Oz, 5:30

Prisca Bundi

Suenter tschintg onns turna Züri West cun in nov album cun il num «Love». Kuno Lauener è vinavant il chau dalla band bernaisa. Sper quai hai dentant dà einquala midada, in nov ghitarrist ed in nov bassist èn da la partida, uschia ch'è la musica è vegnida pli dira.