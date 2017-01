La Discussiun gieus olimpics 2026: «Med universal?» (1/3) La discussiun gieus olimpics 2026: «Salvament dal turissem da... La discussiun gieus olimpics 2026: «Schanza per la cultura?» (... La Discussiun gieus olimpics 2026: «Med universal?» (1/3) 37 min, Actualitad video dals 26.1.2017

La discussiun gieus olimpics 2026: «Salvament dal turissem da... 36 min, Actualitad video dals 26.1.2017

La discussiun gieus olimpics 2026: «Schanza per la cultura?» (... 38 min, Actualitad video dals 26.1.2017

Il Grischun n'è anc betg sa decidì, schebain el vul candidar u betg. Quai mussa era la discussiun a Laax. Tant ils aderents sco era ils adversaris han deponì lur laud e critica.

Schanza economica e per l'infrastructura

Il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha punctuà l'impurtanza economica da tals gieus. I na fiss betg mo da pajar, mabain fissi da quintar cun in nez dad 1,6 milliardas francs en l'economia grischuna.

Era per il turissem dettia quai buns impuls. Surtut il turissem d'enviern gudagnassia quatras. Per il turissem ha lura Reto Gurtner – questa giada da la vart dals aderents – fatg valair, ch'i fissi almain da sclerir ussa tut las pussaivladads en in emprim pass, per pli tard pudair decider davart ina candidatura definitiva.

Memia grond e ristgus

Ils adversaris han dubità da las calculaziuns. Tut questas na fetschian insumma betg senn, ha ditg Anita Mazzetta dal WWF Grischun. Tut las cifras che sajan ussa en l'aria sajan en pauc temp maculatura, cunquai ch'i sa tractia mintgamai da schazetgs e prognosas.

Per la cussegliera naziunala Silva Semadeni n'èn gieus olimpics en mintga cas betg il recept. I dovria ina paletta da mesiras per sustegnair da moda persistenta l'economia grischuna, saja quai per exempel era cun posiziunar il Grischun sco lieu da furmaziun. Ils daners mancassian la finala era tar la promoziun da la cultura.

La discussiun a Laax

Ils 12 da favrer 2017 votescha il pievel grischun davart in credit per elavurar ina candidatura per ils gieus olimpics ed ils paralimpics d'enviern 2026. RTR ed SRF tutgan il puls tar adherents ed adversaris, ed als han envidà ad ina discussiun da podium cuntraversa manada e moderada da Stefanie Hablützel (SRF) ed Andri Franziscus (RTR).