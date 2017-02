58,54% da las vuschs ch'èn dumbradas ora enfin uss din 'na' a la candidatura per gieus olimpics 2026. Era Tavau e San Murezzan n'èn betg stads perschvas da la chaussa.

Bunamain 60% da las vuschs din 'na' per il credit per la candidatura dal Grischun per gieus olimpics 2026. Quai èn 31'423 vuschs na e 22'255 vuschs gea. Dumbradas èn 108 da 112 vischnancas. Er San Murezzan che fiss stada 'Host City' n'è betg stà perschvadì d'ina tala candidatura. Els din na cun 837 cunter 655 vuschs. Tavau di na cun 1'878 vuschs cunter 1'672 vuschs gea.

Cun questa votaziun decida il pievel sch'el vul lubir in credit d'impegn da 25 milliuns francs per elavurar la candidatura per ils gieus olimpics e paralimpics d'enviern 2026. Cun approvar quest credit legitimeschan las votantas ed ils votants dal Grischun ch'il chantun po metter a disposiziun ils meds finanzials ch'èn necessaris enfin l'atun 2019. Per il Grischun duain resultar la finala custs da maximalmain 9 milliuns francs. 8 milliuns francs vegnissan da la Confederaziun ed ils ulteriurs 8 milliuns da Swiss Olympic.

Sche questa candidatura elavurada duai vegnir inoltrada u betg vegn decidì en in'ulteriura votaziun.

