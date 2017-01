Gieus olimpics 2026: Comité da privats avertescha dals ristgs

Las raschuns dal comité da burgaisas e burgais cunter gieus olimpics en il Grischun èn fitg differentas. En emprima lingia vul el perquai dar ina vusch a tut quels che na gughegian betg da s'exprimer publicamain cunter gieus olimpics, ch’han forsa era tema d’esser persuls cun lur opiniun.

A Cuira ha in comité da burgaisas e burgais crititgà la candidatura grischuna per ils gieus olimpics d'enviern 2026. Il comité propona perquai da refusar il credit da 25 milliuns francs a la votaziun dals 12 da favrer 2017. A la regenza renfatscha il comité da taschentar ils ristgs.

Nagina candidatura senza Turitg

Sch'ins sa laschia en sin las cundiziuns dal Comité olimpic internaziunal restian da la vart la buna fai, uschia è vegnì ditg avant las medias. Per l'econom Max Lüscher giaja la candidatura grischuna vid crutschas, almain ord vista economica. Senza Turitg na giaja quai betg, ha el suttastritgà.

Dar ina vusch a quels ch'èn encunter

Ch’i dat era blers che na vulan betg s’exprimer publicamain cunter gieus olimpics en il Grischun, ha tranter auter er il medi pensiunà da Zernez Enrico Bisaz percurschì. «Il squitsch da la societad da manar atras quels gieus è uschè gronds, quant blera glieud na ristga betg da mussar publicamain sia opposiziun», e quai tant en l’Engiadina Bassa sco en l’Engiadin’Ota. E quai veglia el ussa midar e mussar ch’i dettia era da quels che na sajan betg per gieus olimpics en il Grischun, che na sajan betg da la sanestra, che na sajan era betg en ina partida politica.

Cun agid d’in socialdemocrat

Sa preschentads a la publicitad èn sper l'econom Max Lüscher ed il medi pensiunà Enrico Bisaz, era anc l'archeologa e suprastanta da San Vittore, Aixa Andreetta e la schurnalista, Barbara Wülser. Quantas persunas precis ch’èn en quest comité, n’è dentant betg cler. «Igl è era plitost in comité da differentas persunas, senza gronds lioms ed ina organisaziun», uschia Barbara Wülser. Tenor Lukas Horrer da la Partida socialdemocratica ch’era era preschent a l’occurrenza, represchentian els era il «Comité critic envers gieus olimpics» cun ses passa 380 commembers. El n’haja dentant da far nagut cun il comité da burgaisas e burgais sco tal. El haja be gidà quel administrativamain, suenter che pliras persunas privatas hajan contactà la PS e ditg, che quai na saja betg in cumbat da la dretga cunter sanestra.

Restar vinavant activs

Quest comité da persunas privatas cunter gieus olimpics 2026 vul era en l’avegnir restar activ. Dentant plitost cun scriver brevs da lecturs e mussar uschia a tut quels ch'han forsa in zic tema da s'exprimer publicamain, ch'ins dastga era sco «betg sanester», esser cunter gieus olimpics en il Grischun. L'emna proxima preschentan lura era las partidas da la sanestra lur comité e lur arguments cunter ina candidatura grischuna als gieus olimpics 2026.

