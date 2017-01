Claustra-Serneus: «Iniziativa impedescha il svilup en noss vitg»

Per ils ins in med necessari per evitar che la vischnanca investescha vinavant en hotels che na portan nagut a la populaziun. Per ils auters in med absurd ch’ha grondas consequenzas negativas per Claustra-Serneus: L’iniziativa per mantegnair l'areal Montana amez il vitg, procura per discussiuns.

«Ponderar alternativas tge pudair far cun l’ultima pli gronda parcella che la vischnanca posseda entamez il vitg» è la raschun principala che Clo Cuonz e dus auters vischins da Claustra han lantschà cun success l’iniziativa per mantegnair l’areal Montana. Pertge sch’el pensia vi dal svilup dal turissem a Claustra, sche stoppia quai bain dar in’alternativa al vulair investir en in project da hotel da 5 stailas – in project cun passa 100 chombras, salas da congress, restaurants, indrizs da wellness e 300 parcadis en in garascha sutterana.

Spendrar la hotellaria cun in nov hotel?

Cun l’entir turissem en vischnanca na giaja quai betg bain. Uschia ch’ins stoppia propi sa dumandar, sche quai fetschia insumma anc senn d’investir anc en quest sectur.

« Ils ultims onns han ils hotels da Claustra pers passa 40% da lur pernottaziuns. » Clo Cuonz

Iniziant

Questa tendenza cuntinueschia er vinavant e perquai stoppian ins vairamain sa dumandar, sch'ins possia insumma salvar la hotellaria cun in nov hotel, constatescha l'Engiadinais pensiunà che stat gia dapi 30 onns a Claustra.

Stabiliments per la populaziun

In'autra raschun principala per l'iniziativa sajan ils daners. Betg mo che la vischnanca da Claustra-Serneus veglia dar memia bunmartgà il sulom a l’investitur dal hotel da 5 stailas planisà. Na: ad ella manchian era ils daners per investir en tals projects turistics.

Lur finamira saja che l’areal vegnia in di surbajegià cun stabiliments che servian a la populaziun, e betg ad ina gruppa da persunas che veglia mo far daners. La vischnanca stoppia en mintga cas tschertgar alternativas al turissem, è el persvas. Pertge be cun sa focusar sin il turissem, na giaja quai betg bain cun la vischnanca.

In gea munta nagut auter ch'in scumond da bajegiar

Tut auter vesa quai dentant in comité ch’è sa furmà d’exponents dal commerzi e turissem da Claustra. Per els fiss in gea a l’iniziativa ina decisiun fatala. Ina ch’avess grondas consequenzas per l'avegnir da Claustra, cunquai ch'i stettia scrit en l'iniziativa che l'areal Montana ch’è en il possess da la vischnanca da Claustra-Serneus na dastgia betg vegnir vendì ed er betg surlaschà en dretg da bajegiar.

« Cun in gea a l’iniziativa mettain nus in viertgel da vaider sur in toc dal filet da noss territori da bajegiar amez il vitg ed impedin uschia da pudair nizzegiar quest areal impurtant per noss svilup. » Michaela Wolf

Commembra dal comité cunter l'iniziativa

Insatge che saja betg acceptabel e ch’i valia era da cumbatter per tut pretsch, concluda Michaela Wolf, la represchentanta da l'uniun d'artisanadi e commerzi en il comité cunter l’iniziativa.

Evitar hotel era senza dir gea

Il project d’in hotel da 5 stailas preschentà avant in onn saja bain in pussaivladad, dentant betg la suletta varianta per quest areal. Ed insumma stoppian ins dar adatg tar questa votaziuns da betg scumbigliar causas: pertge la fin finala giaja qua tar l’iniziativa per laschar l’areal uschia sco quai ch’el è ed uschia evitar in svilup en il center dal vitg. Sch’ins saja cunter il project dal hotel da 5 stailas, lura stoppian ins votar na cura ch’i saja da decider a l’urna davart quest project, uschia Wolf vinavant.

Respectar decisiun dal 1999

E tge ch'ins na dastgia era betg emblidar saja la raschun daco ch'il pievel haja decidì da cumprar quest areal per 6,5 milliuns francs il 1999, dat il suprastant da Claustra-Serneus, Ueli Marugg da ponderar. «Il suveran ha dà ses consentiment da cumprar quest areal, betg mo per impedir pussiblas speculaziuns cun il sulom entamez il vitg, mabain era per ch’ins possia planisar il futur cun quest sulom.» Per Claustra-Serneus saja quel oramai per gronda part sin il sectur turistic.

RR actualitad 08:00