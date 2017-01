Curt e bun - Fond da vias (NAF)

In nov fond duai garantir a lunga vista la finanziaziun da las vias naziunalas e sustegnair finanzialmain projects per il traffic d’aglomeraziun.

Per tge vai?

Tenor las cifras da l’Uffizi federal da traffic è il traffic en Svizra sa dublegià dapi il 1990. Quai ha consequenzas. Il 2015 essan nus stads en colonna 951 dis. Las prognosas da la Confederaziun mussan ch’il traffic sin via crescha era vinavant. Quai munta ch’i dat anc dapli colonnas e ch’il mantegniment da las vias vegn pli chars.

Per finanziar tut quai ha il Parlament federal decidì da crear in fond per las vias naziunalas e per il traffic d’aglomeraziun (NAF). Uschia duain star a disposiziun trais milliardas francs mintg’onn per il mantegniment e la construcziun da novas vias, l’eliminaziun da stretgas sin la rait existenta, la raschun principala per las bleras colonnas, e projects da traffic en l’aglomeraziun. Tar in gea al NAF duain ultra da quai vegnir integrads 400 km vias chantunalas en la rait da vias naziunalas.

Alimentà vegn il fond da diversas funtaunas. Las entradas dal supplement da taglia sin ielis minerals e las entradas da la vignetta d’autostrada van cumplainamain a favur dal fond. Vitiers vegnan la taglia sin vehichels e diesch pertschient da la taglia sin ielis minerals. Enfin ussa en quels daners i en la cassa da la Confederaziun. A partir da l’onn 2020 duain ultra da quai autos electrics pajar ina taxa a favur dal NAF.

Arguments Pro

Ils adherents èn persvadì ch’il fond rinforza la rait da vias e gida da reducir las colonnas. Quai vegni era da bain a l'economia. Sch'il camiun ni il scrinari stoppia spetgar en colonna custi quai. Plinavant surprenda la Confederaziun 400 km vias chantunalas. La via sur il pass dal Güglia daventa uschia via naziunala e la Confederaziun è responsabla per ella. Ed il parlament ha era decidì ch’i dettia vinavant sustegns per las vias chantunalas da grond’impurtanza. Quai saja cunzunt impurtant pel Grischun. El posseda la pli gronda rait da talas vias da tut ils chantuns.

Arguments Contra

Ils adversaris dian che la construcziun da novas vias schlia mo a curta vista il problem. Dapli vias portian era dapli traffic quai che mainia lura a novas stretgas cun colonnas. Els crititgeschan era la finanziaziun dal fond. Ils automobilists stoppian strusch contribuir a l’alimentaziun dal fond. L'augment da quatter raps dal supplement da taglia sin ielis minerals sajan mo simbolica. La pli gronda part, 650 milliuns francs mintg’onn, vegni ord la cassa da la Confederaziun e là manchian quels daners lura.

