Curt e bun - Natiralisaziun facilitada

Persunas estras giuvnas e bain integradas, da las qualas il non ni la nona èn gia immigrads en Svizra, duain savair profitar d'ina natiralisaziun facilitada.

Per tge vai?

Uffants e giuvens esters da la terza generaziun duain survegnir la pussaivladad da far a moda pli simpla la dumondà per il passaport svizzer. Els ston dentant ademplir ils criteris definids.

Els na dastgan betg esser pli vegls che 25 onns e ston avair frequentà durant almain tschintg onns la scola obligatorica en Svizra. In dals genitur sto avair vivì almain 10 onns en Svizra ed avair frequentà durant almain tschintg onns la scola obligatorica tar nus. El sto era avair acquistà ina permissiun da domicil. E la fin finala sto il non ni la nona avair acquistà ina permissiun da domicil ni esser naschì en Svizra.

Arguments Pro

Ils adherents argumenteschan che quels 'terzos' sajan integrads bain en Svizra e sa sentian tar nus da chasa. Ils blers hajan strusch pli ina colliaziun tar la patria da non e nona. I saja perquai temp che quellas persunas che sa sentian sco Svizzers sappian era daventar Svizzers. Cun tut ils privilegis, dentant era cun tut las obligaziuns. Quai betg automaticamain mabain a moda pli simpla sco quai ch'igl è il cas sch'ina persuna marida in Svizzer ni ina Svizra.

Arguments Contra

Ils adversaris teman ch'ins dettia uschia bler memia tgunsch il passaport svizzer, ch'i dettia nagina controlla pli tgi che daventa Svizra ni Svizzer. Els pretendan era che la cumpetenza da dar ad insatgi il passaport svizzer, che quella resti tar ils chantuns e las vischnancas. Lez sajan pli datiers da las persunas e sappian giuditgar meglier sch'ina persuna è integrada bain.

