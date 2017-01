CURT E BUN: Refurma da la taglia sin interpresas III

Damai che las taglias bassas per interpresas da l'exteriur na vegnan betg pli acceptadas da l'exteriur duai la refurma mantegnair l’attractivitad economica da la Svizra



Per tge vai?

Oz profiteschan 24'000 interpresas internaziunalas cun 150'000 plazzas da lavur da cundiziuns da taglia spezial bassas. Quai na plascha betg a l’exteriur. Per betg vegnir sin glistas nairas ston quels privilegis davent. Per tuttina tener quellas interpresas en Svizra ha il parlament decidì novas deducziuns.

La refurma da la taglia sin interpresas III prevesa ch'ils chantuns sbassan la taglia d'interpresa per tut las interpresas, era per las indigenas. Plinavant datti novas deducziuns, per exempel per promover la perscrutaziun ed il svilup. Ed interpresas cun bler agen chapital duain pudair trair giu in tschains fictiv sin quel. Per cumpensar las sperditas ch’ils chantuns han tras quellas reducziuns da taglia duai vegnir augmentada la cumpart ch'ils chantuns survegnan da la taglia federala directa. Concret duain lez survegnir varga ina milliarda francs dapli ord la cassa da la Confederaziun mintg'onn.

Arguments Pro

Ils adherents èn persvadì ch’i na dettia nagina alternativa a la refurma preschentada. A lunga vista creschian las entradas da taglia perquai che adina dapli interpresas vegnan pervia da las taglias bassas en Svizra. Ultra da quai profiteschian era las interpresas indigenas da las taglias pli bassas. I dovri quella refurma, uschiglio bandunian las interpresas da l’exteriur la Svizra. E lura manchian ton las entradas da taglia sco era las plazzas da lavur.

Arguments Contra

Ils adversaris da la refurma teman sperditas da trais milliardas francs mintg'onn. Daners che manchian per exempel per la scola ed il socialesser. La consequenza saja ina reducziun da prestaziuns sco era taglias e taxas pli autas. Star botta per ils privilegis novs per las interpresas stoppia lura la classa mesauna, ils lavurers ed emploiai e betg il davos las famiglias.