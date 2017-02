Dapli daners per las vias svizras

Cler gea per il «Fond da vias (NAF). Ils votants svizzers vulan metter a disposiziun dapli daners per las vias naziunalas e projects da traffic en territoris urbans.

Strassen-Fonds NAF Serrar/arver Project fed.: Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr ( da 26 chantuns) Gea Vuschs- absolut: ( 1'503'735 vuschs) Na Vuschs- absolut: ( 923'787 vuschs) Relativ vuschs gea: 61.9 % Relativ vuschs na: 38.1 % Vuschs dals chantuns Vuschs gea: 23 Vuschs na: 0 Enumeraziun dals resultats da votaziun da quest project tenor chantuns Chantun Procentuala da las vuschs gea Procentuala da las vuschs na Absolut da las vuschs gea Absolut da las vuschs na Argovia 63.1% 36.9% 111760 65239 Appenzell Dadora 63.3% 36.7% 12123 7039 Appenzell Dadens 65.2% 34.8% 2998 1598 Basilea-Champagna 56.8% 43.2% 47166 35933 Basilea-Citad 53.6% 46.4% 30034 26049 Berna 59.1% 40.9% 183620 127004 Friburg 60.2% 39.8% 50376 33296 Genevra 56.8% 43.2% 69525 52823 Glaruna 66% 34% 6782 3496 Grischun 60.3% 39.7% 39725 26190 Giura 61.8% 38.2% 13096 8085 Lucerna 63.4% 36.6% 78957 45672 Neuschatel 76.9% 23.1% 43362 13004 Sutsilvania 66.3% 33.7% 9819 4985 Sursilvania 61.5% 38.5% 7704 4821 Schaffusa 57% 43% 17469 13201 Sviz 64.9% 35.1% 31272 16919 Soloturn 59.4% 40.6% 48087 32915 Son Gagl 60.3% 39.7% 84247 55527 Tessin 60.5% 39.5% 58844 38397 Turgovia 59.2% 40.8% 42469 29310 Uri 57.1% 42.9% 5721 4304 Vad 74.3% 25.7% 152719 52927 Vallais 63.3% 36.7% 65757 38048 Zug 66.6% 33.4% 26507 13271 Turitg 60.3% 39.7% 263596 173734 Cumpart gea en % 100 65 60 55 50 45 40 35 0 Resultat final Gea Vuschs- absolut: ( 1'503'735 vuschs) Na Vuschs- absolut: ( 923'787 vuschs) Relativ vuschs gea: 61.9452676433 % Relativ vuschs na: 38.0547323567 % District: Vuschs gea: ( 1'503'735 vuschs) Vuschs na: ( 923'787 vuschs) Zuppentar resultats da district Mussar resultats da district Serrar/arver

Las vuschs dals aderents per l'iniziativa per in fond da vias munta a passa 1.5 milliuns. Ellas fan ora 61.9%. En tut ils chantuns è il fond vegnì acceptà.

Uschia duain star a disposiziun trais milliardas francs mintg’onn per il mantegniment e la construcziun da novas vias, l’eliminaziun da stretgas sin la rait existenta ch'è la raschun principala per las bleras colonnas, e projects da traffic en l’aglomeraziun. Ultra da quai duain vegnir integrads 400 km vias chantunalas en la rait da vias naziunalas.

Il Grischun di cun 60.27% «gea» al fond da vias (NAF). Quai èn 39'725 vuschs per e 26'190 vuschs encunter l'iniziativa.

