Dus «gea» ed ina situaziun da pat

Fissi gia vegnì vuschà la fin schaner davart ils projects da votaziun federals dal favrer, avessi mintgamai dà in «gea» a la natiralisaziun facilitada ed al fond per vias NAF. Tar la refurma da la taglia sin interpresas III avessi dà ina cursa piz a cup. Quai resulta dal 2. barometer da votaziun.

Natiralisaziun facilitada perda sustegn

Cumpareglià cun l’emprim trend è il consentiment per la natiralisaziun facilitada da la terza generaziun d’esters però sa sminuida per 8%. Avant radund in’emna avessan 66% acceptà che la terza generaziun d’esters duai survegnir pli simpel il pass svizzer, 31% fissan stads encunter. Sulet 3% n’èn anc betg decis.

Ils adherents han uschia pudì tegnair la maioritad. Cun il cumenzament da la campagna cunter la fatschenta è quella però ida enavos. Tenor ils auturs dal trend ha la campagna da «na» cun il placat da la burka dà moviment al cumbat da votaziun. Malgrà ina maioritad per la natiralisaziun facilitada, saja il trend però negativ.

Gea al fond per vias NAF

L’emna passada avessan 62% dals dumandads vuschà per il fond da vias naziunalas ed il traffic d’aglomeraziun, 25% avessan vuschà encunter. Ils adherents han uschia pudì augmentar levet lur avantatg (+2%).

Il NAF persvadia pli e pli fitg er en las regiuns ruralas ed en las aglomeraziuns grondas. En general gudognian ils arguments dal adherents sustegn, quels dals adversaris però perdian.

Intschertezza tar la refurma da la taglia sin interpresas III

Cumpareglià cun l’ultim trend han ils adversaris da la refurma da taglia sin interpresas III fatg bun terren, quai per 9% sin 44%. Ils adherents èn però anc adina a la testa cun ina pitschna maioritad dad 1% u cun 45% da las vuschs.

Sursiglir cuntegn supplementar La retschertga Per il segund barometer da votaziuns per incumbensa da la SRG SSR ha l'institut gfs.bern dumandà l'opiniun da 1'423 persunas, quai tranter ils 18 ed ils 22 da schaner 2017.

In trend da «na» saja per fatschentas da las autoritads però betg usità, uschia ils auturs. Il consentiment saja surtut ì enavos tar persunas ch’han fidanza en la regenza, quellas ch’èn disfidantas restan vinavant criticas envers la fatschenta. Plinavant sa mussa er che pli autas che las entradas da las persunas èn e pli cler ch’il «gea» per il fond da vias NAF è.

Davart ils 3 projects da votaziun federals vegnì vuschà ils 12 da favrer 2017.

