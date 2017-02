Il 'Fond da vias (NAF)' mussa en direcziun 'gea'

Entras in fond duai dar trais milliardas francs ad onn per mantegnair vias naziunalas ed il traffic d'aglomeraziun. Uschia duai la finanziaziun da las vias esser garantida a lunga vista. Enfin qua din passa 60% 'gea'.

Enfin uss din 60.50% da las vusch 'gea' al fond da vias (NAF). Quai èn 31'495 vuschs per e 20'563 vuschs encunter l'iniziativa. Dumbradas èn 109 da 112 vischnancas.

Per garantir la finanziaziun da las vias en Svizra ha il Parlament federal decidì da crear in fond per las vias naziunalas e per il traffic d’aglomeraziun (NAF). Uschia duain star a disposiziun trais milliardas francs mintg’onn per il mantegniment e la construcziun da novas vias, l’eliminaziun da stretgas sin la rait existenta ch'è la raschun principala per las bleras colonnas, e projects da traffic en l’aglomeraziun. Tar in gea al NAF duain ultra da quai vegnir integrads 400 km vias chantunalas en la rait da vias naziunalas.

