Nagin levgiament fiscal per fatschentas

Bunamain 60% dals votants svizzers èn encunter la nova refurma da taglia sin interpresas che prevesa ch'ils chantuns sbassan la taglia per tut las interpresas.

Unternehmenssteuerreform III Serrar/arver Project fed.: Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung des Unternehmensstandorts Schweiz Resultat final Gea Vuschs- absolut: ( 989'306 vuschs) Na Vuschs- absolut: ( 1'427'946 vuschs) Relativ vuschs gea: 40.9 % Relativ vuschs na: 59.1 % Enumeraziun dals resultats da votaziun da quest project tenor chantuns Chantun Procentuala da las vuschs gea Procentuala da las vuschs na Absolut da las vuschs gea Absolut da las vuschs na Argovia 39.2% 60.8% 69088 107215 Appenzell Dadora 42.8% 57.2% 8177 10907 Appenzell Dadens 48.7% 51.3% 2221 2336 Basilea-Champagna 37.6% 62.4% 31261 51770 Basilea-Citad 42.5% 57.5% 23965 32409 Berna 31.6% 68.4% 97798 212072 Friburg 36.8% 63.2% 30544 52529 Genevra 47.7% 52.3% 58614 64186 Glaruna 38% 62% 3867 6296 Grischun 38.1% 61.9% 25123 40862 Giura 33.1% 66.9% 6949 14058 Lucerna 43.6% 56.4% 54135 70072 Neuschatel 43.8% 56.2% 23985 30803 Sutsilvania 50.9% 49.1% 7443 7185 Sursilvania 48% 52% 5988 6485 Schaffusa 42% 58% 12854 17718 Sviz 47.2% 52.8% 22599 25312 Soloturn 34.1% 65.9% 27494 53207 Son Gagl 41.3% 58.7% 57653 81868 Tessin 51.2% 48.8% 49149 46821 Turgovia 40.5% 59.5% 28919 42424 Uri 37.5% 62.5% 3738 6238 Vad 51.3% 48.7% 103873 98450 Vallais 46.6% 53.4% 47965 55016 Zug 54.3% 45.7% 21585 18165 Turitg 37.5% 62.5% 164319 273542 Cumpart gea en % 100 65 60 55 50 45 40 35 0 Participaziun d'elecziun %procent Resultat final Gea Vuschs- absolut: ( 989'306 vuschs) Na Vuschs- absolut: ( 1'427'946 vuschs) Relativ vuschs gea: 40.9 % Relativ vuschs na: 59.1 % District: Vuschs gea: ( 989'306 vuschs) Vuschs na: ( 1'427'946 vuschs) Zuppentar resultats da district Mussar resultats da district Serrar/arver

Areguard la nova refurma da taglia sin interpresas èn s'exprimì 59.1% encunter l'iniziativa. Ils acceptants dumbran passa 1.4 milliuns vuschs, las vuschs «na» muntan a bunamain ina milliun.

La refurma da la taglia sin interpresas III avess previs ch'ils chantuns sbassan la taglia per tut las interpresas, era per las indigenas. Plinavant avessi dà novas deducziuns, per exempel per promover la perscrutaziun ed il svilup. Ed interpresas cun bler agen chapital avessan gì la pussaivladad da pudair trair giu in tschains fictiv sin quel. Per cumpensar las sperditas ch’ils chantuns avessan gì tras questas reducziuns da taglia vess duì vegnir augmentada la cumpart ch'ils chantuns survegnan da la taglia federala directa. Concret vessan lez survegnì passa ina milliarda francs dapli ad onn ord la cassa da la Confederaziun.

Ils votants e las votantas dal Grischun din cun 61.93% «na» a la «Refurma da taglia sin interpresas III». Quai èn 40'862 vuschs encunter e 25'123 vuschs per l'iniziativa.

