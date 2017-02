Plitost encunter la 'Refurma da taglia sin interpresas III'

L'exteriur n'accepta betg pli las taglias bassas per interpresas internaziunalas. La refurma vul vegnir encunter a questa pretensiun, ma tuttina mantegnair l'attractivitad economica da la Svizra. Actualmain din passa 60% da las vuschs 'na'.

Enfin uss din 61.04% da las vusch 'na' a la 'Refurma da taglia sin interpresas III'. Quai èn 31'779 vuschs encunter e 20'280 vuschs per l'iniziativa. Actualmain èn dumbradas 109 da 112 vischnancas.

La refurma da la taglia sin interpresas III prevesa ch'ils chantuns sbassan la taglia d'interpresa per tut las interpresas, era per las indigenas. Plinavant datti novas deducziuns, per exempel per promover la perscrutaziun ed il svilup. Ed interpresas cun bler agen chapital duain pudair trair giu in tschains fictiv sin quel. Per cumpensar las sperditas ch’ils chantuns han tras questas reducziuns da taglia duai vegnir augmentada la cumpart ch'ils chantuns survegnan da la taglia federala directa. Concret duain lez survegnir passa ina milliarda francs dapli ad onn ord la cassa da la Confederaziun.

