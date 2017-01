PRO & CONTRA: Natiralisaziun facilitada

Cun gronda maioritad ha il parlament federal decidì l’atun passà che uffants e giuvenils da la terza generaziun duain survegnir pli simpel il pass svizzer. Ils adversaris teman che quai mainia ad ina natiralisaziun da massa.

En Svizra vivan da quai da 25'000 uffants e giuvens esters da la terza generaziun. La pli gronda part da quels sajan integrads bain, sa sentian fitg da chasa qua tar nus e sajan in'impurtanta part da la societad, di la cussegliera naziunala Rosmarie Quadranti (PBD/ZH).

“Quai èn persunas giuvnas che van qua en l’uniun da gimnastica, el club da ballape ni che lavuran dasper nus. I va per quellas persunas che vulan esser Svizzers, ch’èn Svizzers e quels dovran ussa la pussaivladad da survegnir pli simpel il passaport svizzer.”

Centralisar ni federalissem

Tgi che vul daventar Svizra ni Svizzer sto oz far la dumonda tar chantun e vischnanca. I suondan test da savida e da chapientscha ed interrogaziuns da la cumissiun da natiralisaziun. Tut quai cuzza savens plirs onns e fatschenta in grond dumber d'autoritads. Tar la proposta ch'è ussa sin maisa duai quai la Confederaziun far il futur.

Gist quai crititgescha il cusseglier dals chantuns Stefan Engler (PCD/GR).

“Ils chantuns e las vischnancas han gia oz la pussaivladad da far levgiaments per esters da la terza generaziun. Jau na crai betg ch’i è bun da transferir ulteriuras cumpetenzas da las vischnancas e dals chantuns e da centralisar quai tar la Confederaziun.”

Controllas na tanschan betg

Che las vischnancas stoppian sez pudair decider a tgi ch'ellas vulan dar il passaport svizzer pretenda era la cussegliera naziunala Barbara Steinemann (PPS/ZH). Ins na possia gie betg simplamain pretender che tut ils giuvens da la terza generaziun sajan integrads e respectian ils dretgs e las tradiziuns svizras.

“Ils pli blers candidats na vegnan betg ad esser in problem. Nus vulain che quels ch’èn in problem vegnan controllads a moda conscienziusa. Uschiglio vegnan era quels natiralisads a la maisa da l’ Uffizi federal da giustia che na vulan betg dar il maun ad ina dunna e che na vulan betg visitar nossas scolas.”

Criteris severs

Talas controllas dettia era il futur, di il cusseglier naziunal socialdemocratic Angelo Barrile (PS/ZH), sez secondo cun passaport svizzer.

“Igl è anc adina uschia ch’ins sto far la dumonda e che las autoritads controlleschan che las cundiziuns da daventar Svizzer èn era ademplidas.”

Uschia na dastga la persuna betg esser pli veglia che 25 onns e sto esser naschida en Svizra ed era avair visità tschintg onns la scola qua. In genitur sto esser naschids en Svizra ed avair visità tschintg onns la scola tar nus. E tat ni tatta ston esser naschi en Svizra ni avair acquistà il dretg da dimora. Plinavant sto la persuna che fa la dumonda da survegnir il dretg da burgais svizzer esser integrada bain e discurrer in linguatg naziunal.

“Il passaport svizzer na vegn uschia betg regalà. I dat adina la pussaivladad da refusar ina dumonda.”

Grond sustegn

Quai para era la populaziun da vesair uschia. En tutta cas sch'ins mira sin il resultat dal barometer da votaziun da la SRG SSR. Tenor lez sustegnevan la fin da december 74% la natiralisaziun facilitada da persunas estras da la terza generaziun.

