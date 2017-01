PRO & CONTRA: Refurma taglia sin interpresas III

Tras la refurma da la taglia sin interpresas III vegn abolida l'imposiziun da taglia reducida sin societads cun status spezial. Per che la Svizra resta attractiva per interpresas duain vegnir introducidas novas mesiras da distgargia fiscala. Cunter la refurma ha la sanestra prendì il referendum.



Oz profiteschan da quai da 24'000 interpresas da l’exteriur cun bun 150'000 emploiads da cundiziuns da taglia spezial bassas. Vul la Svizra era vinavant restar attractiva per interpresas e porscher cundiziuns generalas cumpetitivas, lura dovri la refurma. Quai di per exempel il cusseglier naziunal Leo Müller (PCD/LU).

«Sin nivel internaziunal n’è la taglia speziala betg pli acceptada, perquai stuain nus reveder la lescha. Il parlament ha decidì quella refurma. Ella è buna per la plazza economica svizra e per il martgà da lavur svizzer.»

« La refurma è absolut necessaria. » Leo Müller

Cusseglier naziunal PCD/LU

La refurma prevesa da dismetter il privilegis da taglia per interpresas da l’exteriur. Persuenter duain ils chantuns sbassar las taglias per interpresas e promover cun ulteriurs rabats la perscrutaziun. Per cumpensar las sperditas da taglia dals chantuns vegn la Confederaziun ad augmentar lur cumpart vid la taglia federala directa. Concret munta quai ch'ils chantuns survegnan mintg'onn 1,1 milliarda francs ord la cassa da la Confederaziun.

Sanestra tema sperditas per chantuns e vischnancas

Ils socialdemocrats, ils verds ed ils sindicats che han prendì il referendum cunter la refurma èn dentant persvadi che quai è ina nauscha fatschenta. Per ils concerns gronds ed ils ritgs stgaffeschia la refurma novas pussaivladads da scappar da la taglia. Confederaziun, chantuns e vischnancas stoppian magunar sperditas da 2,7 milliardas francs mintg’onn, di Katharina Prelicz-Huber dal sindicat VPOD. E las consequenzas haja lura il simpel burgais da purtar.

« Dapertut ston ils chantuns reducir lur prestaziuns ni augmentar las taglias per finanziar quai. » Katharina Prelicz-Huber

Sindicat VPOD

«Per exempel muntia quai en il sectur da sanadad anc pli pauc persunal. Quai munta pli pauc tgira ed assistenza per ils pazients. Tar la scola munta quai pli grondas classas, pli pauc scolasts, pli paucs roms facultativs, pli pauc sustegn per scolars flaivels. Ni per exempel ils indrizs per la tgira d’uffants. Quels vegnan pli chars ni vegnan reducids.» Dapertut stoppia il chantun reducir sias prestaziuns ni augmentar las entradas e las taglias per finanziar quai, di Prelicz-Huber.

Dapli instruments per chantuns

Ch'i vegnia gist uschè lunsch dubita la cussegliera naziunala Magdalena Martullo (PPS/GR). Il sustegn per la refurma saja grond.

« Nus pudain augmentar il dumber d’interpresas da l’exteriur che vegnan en Svizra e pajan qua lur taglias. » Magdalena Martullo

Cussegliera naziunala PPS/GR

«Tut ils directurs da finanzas chantunals èn per questa refurma perquai ch’els survegnan cun la refurma novs instruments da generar novas entradas. Grazia a la refurma pudain nus segirar quellas entradas ed jau sun persvasa che nus pudain anc augmentar il dumber d’interpresas da l’exteriur che vegnan en Svizra e pajan qua lur taglias.»

Uschia haja era tunà tar la davosa refurma, respunda Regula Rytz, la presidenta dals verds. La fin finala sajan las sperditas stadas bler pli grondas che planisà. Bain dovri ina refurma, dentant ina tar la quala betg la classa mesauna haja da purtar las consequenzas, mabain las interpresas ed ils acziunaris. Il Cussegl federal haja da lezzas uras preschentà ils dretgs instruments.

« I dovra ina refurma tar la quala betg la classa mesauna ha da purtar las consequenzas. » Regula Rytz

Presidenta Verds

«Ina taglia pli auta sin las dividendas, là è vegnì reducì bler memia fitg. Ni ina taglia sin gudogn da chapital. Tut quai è gia sin maisa e quai sto ussa anc ina giada vegnir discutà ad ina maisa radunda. E là na sesan lura betg ils cussegliaders da taglia e las interpresas internaziunalas mabain ils represchentants da las vischnancas.»

Refurma gauda sustegn en la populaziun

La sanestra ha dentant grev da persvader las Svizras ed ils Svizzers da sia posiziun. Tenor l’emprim barometer da votaziun da la SRG SSR avessan il december mo gist 35% dals dumandads ditg na a la refurma da la taglia sin interpresas III, 50% avessan ditg gea.

