Pro e Contra – fond da vias (NAF)

Cun in volumen da trais milliardas francs mintg’onn duai il fond per las vias naziunalas ed il traffic d'aglomeraziun (NAF) garantir a lunga vista il mantegniment e la finanziaziun da las pli impurtantas vias. Er duai el eliminar stretgas e sustegnair projects da traffic en las aglomeraziuns.

Ultra da quai duain circa 400 km vias chantunalas vegnir integradas en la rait da las vias naziunalas. Per spisgentar il fond duain tranter auter era vegnir duvradas entradas che van oz directamain en la cassa da la Confederaziun. Gist quai saja il crap da stgarpitsch, dian ils adversaris.

Finanziaziun persistenta

Il traffic sin las vias svizras crescha dapi onns. Sin las vias naziunalas è el per exempel sa dublegià dapi il 1990. E las prognosas da la Confederaziun mussan ch'il traffic s'augmenta era vinavant. Da l’autra vart dovran ils autos moderns adina pli pauc benzin e pajan uschia era pli pauc vid la finanziaziun dal mantegniment e schlargiament da la rait. I dovria perquai ina nova finanziaziun, di il cusseglier naziunal cristiandemocrat Martin Candinas.

« Sche quai n’è betg il cas lura vegn il davos spargnà là nua ch’ils pli paucs dovran l’infrastructura. Quai èn las regiuns da muntogna. » Martin Candinas

Cusseglier naziunal PCD

Mo il Grischun profiteschia era autramain dal NAF. La via dal Pass dal Güglia vegni integrada en la rait da las vias naziunalas ed i dettia era vinavant daners per las vias chantunalas da gronda muntada. Gist il Grischun possedi las pli bleras da quellas e saja dependents da quels sustegns, di Candinas.

Fond sblundregia la cassa federala

Mo ils daners sajan gia oz avant maun, di la cussegliera naziunala socialdemocrata Evi Allemann. «Gia oz van mintg’onn 3,5 milliardas francs a la vias. Quai èn blers daners che na pon betg adina vegnir investids en projects da construcziun. En quella situaziun na fa quai absolut nagin senn da dar anc ina giada ina milliarda francs mintg’onn en la cassa da vias.»

La sanestra haja cumbattì per ch'ils automobilists finanzieschian ina pli gronda cumpart dal fond. In augment da mo 4 raps per liter benzin saja mo in act simbolic. Impurtant fissi era stà ch’ins avess mess il focus sin ils projects en las aglomeraziuns, là nua ch'i dovri novs concepts da mobilitad che nizzegian las sinergias dal traffic public ed individual.

« Il resultat è stà il cuntrari. Ina sblundregiada da la cassa da la Confederaziun da 650 milliuns francs che vegnan a muncar en il futur. Uschia pudain nus mo dir na al NAF. » Evi Allemann

Cussegliera naziunala PS

In bun cumpromiss

Quai na lai Martin Candinas betg valair. Natiralmain na sajan 650 milliuns ord la cassa da la Confederaziun betg pauc. D'augmentar il supplement da taglia sin il benzin per anc dapli che 4 raps n’avess dentant gì naginas schanzas.

«Gist tar nus en las regiuns muntagnardas vegnissan nus chastiads in bun toc pli fitg. Da qua ennà crai jau che nus avain chattà in cumpromiss cun quels 4 raps sin il benzin e da l’autra vart ina cumpart ord la cassa da la Confederaziun. Uschia funcziunescha la Svizra. Perquai avain nus success. Quai è in cumpromiss.»

Maioritad per NAF

E quai cumpromiss para da vegnir purtà da la maioritad da las votantas e dals votants. Tenor il barometer da votaziun che la SRG SSR ha publitgà dacurt sustegnan 60% dals dumandads il NAF.

RR actualitad 12:00