Suenter il na a la revisiun da taglia cumenza la lavur da nov

Prest 60% dals votants na vulan savair nagut da novas deducziuns da taglia per interpresas. Ina terrada per il Cussegl federal e la maioritad burgaisa en il Parlament federal. Ils victurs da la sanestra vesan en il votum il messadi ch'i dovria ussa ina revisiun pli equilibrada.

Il resultat saja ina gronda victoria per els mo era ina gronda surpraisa, di Beat Jans (CN/PS). Uss saja cler ch’ils blers votants na sajan betg cuntents cun la politica da la maioritad burgaisa en il Parlament federal. I dovria uss ina midada en la politica fiscala. «I na po betg esser ch’ins distgargia mo ils privilegiai e las interpresas grondas. Ins sto era guardar per tschella glieud e las interpresas mesaunas e pitschnas che vegnan gista uschia atras. E quai è il signal ch’il suveran ha dà oz en tutta franchezza.»

Autras raschuns per il cler na vesa ses collega da partida Hans Stöckli (CS/PS) en la cumplexitad dal project ed en il fatg ch'ins vulevia far la refurma sin il dies da las vischnancas e da las citads. «Jau hai adina ditg che sche vus na garantis betg ch’ins po cumpensar las sperditas che resultan tar las vischnancas ed las citads lura na vegni betg a dar ina maioritad. Quai sto ussa vegnir curregì.»

I dovra ina nova revisiun

Fertant ch'ils adversaris san para exact pertge ch'igl ha dà in na, han ils aderents pli grev da chattar raschuns per il naufragi da la revisiun. Peter Hegglin (CS/PCD) explitgescha il resultat cun la problematica ch'ins n’haja betg pudì dir cleramain tge consequenzas che la revisiun vegnia ad avair. «Sch’ins vegn sin terren nunenconuschent, lura datti tschertas ristgas. Mo qua e là ston ins ristgar insatge sch’ins vul far in ulteriur pass en il futur.» La refurma saja era stada fitg cumplexa, conceda el. Mo auter na saja quai simplamain betg stà pussaivel. «I dat blers elements che giogan ina rolla en la refurma. E perquai crai jau ch’in nov project vegn era ad esser pulit cumplex e betg simpel da declerar.» Cler è per el dentant ch'i dovria uschè spert sco pussaivel ina nova revisiun. «Quai debitain nus a noss giuvens ed a noss emploiads. D’avair interessants posts da lavur, la glieud po gudagnar daners ed uschia era pajar taglias. Perquai stuain nus, sche nus vulain simplifitgar il project, era mirar nua e con profund nus vulain far quai.»

Co duai la nova revisiun vesair ora?

Hans Stöckli sa tge ch'el vul dal cusseglier federal Ueli Maurer. «Signur Maurer sto savair ch’el è il minister da finanzas e betg quel che reparta regals.» Anc ina giada purtar viaden ella discussiun vul la sanestra la taglia sin gudogn da chapital, di Beat Jans. «Quella pretendain nus perquai che nus essan dal maini che quella è il dretg instrument. Cler è che la deducziun da taglia sin agen chapital e uss giud maisa. Tals trics da taglia na vegnan betg acceptads en Svizra.»

Il na dad oz è pia la fin da la revisiun da la taglia sin interpresas III, mo il medem mument era l’entschatta da las discussiuns per la revisiun da la taglia sin interpresas IV.

