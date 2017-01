Cun Rolf Marugg danovamain a la demo «Anti-WEF»

Oz, 19:01

Il WEF, quai munta er mintga onn differentas demonstraziuns. E dapi passa 10 onns guarda Rolf Marugg, che la demo cunter il WEF haja lieu amez Tavau – er quest onn puspè. Dentant n'èn betg blers suandads Marugg ed il motto «Too much, but still not enough».