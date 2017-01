«Entant che jau sun qua, salvan mes collegas vitas ad Aleppo»

A Tavau vegn quai tschintschà da la guerra, ad Aleppo èsi guerra. Ed amez la guerra èn ils White Helmets che emprovan da salvar vitas. Lur manader Raed Saleh è dentant stà entgins dis al WEF.

L'organisaziun White Helmet ha dacurt survegnì in premi nobel alternativ per lur engaschi humanitar en Siria. Ils White Helmets, las chapellinas alvas, quai èn numerus voluntaris che han la finamira da proteger la populaziun da la Siria. Lur manader Raed Saleh ha per insaquants dis miss da la vart la chapellina per ir al WEF a Tavau. Dentant sco el di betg per forsa survegnir daners dals ritgs e pussents, mabain per mussar ad els sco la populaziun en Siria piteschia. Aleppo saja sblundergià. E dieschmillis da fugitivs sajan ordaifer dad Aleppo sin la terra senza protecziun, senza in tetg sur il chau e piteschian fraid. Ferton che el saja qua a Tavau, sajan ses collegas vidlonder da spindrar vitas.