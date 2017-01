L'ultim pled da Joe Biden – ina critica cunter la Russia

Anc 48 uras è Joe Biden en uffizi sco vicepresident dals Stadis Unids da l'America. Ed al WEF a Tavau ha el tegnì ses ultim pled uffizial en questa funcziun. El ha appellà ad in urden mundial liberal e crititgà la Russia.

Anc 48 uras, e lura possia el dir quai ch'el pensia. Uschia, ed er cun grond applaus, ha il anc-vicepresident american Joe Biden cumenzà ses ultim pled uffizial al WEF a Tavau. Quel ha el deditgà al mund globalisà.

Biden ha ditg ch’el saja per in urden mundial liberal, ed i dovria commerzi liber. Er sche la Russia n’haja betg la medema visiun e na veglia betg. La Russia provocheschia corrupziun e violenza per destruir il svilup dals ultims onns, uschia Biden. Putin veglia che naziuns pli pitschnas sajan suttamessas.

Sper la critica envers la Russia ha Biden er menziunà, tge che quai duvrass anc per in svilup positiv: Dapli scolaziun per tuts, dapli protecziun per ils lavurants ed ina pli gista repartiziun da las taglias; er ils ritgs hajan da contribuir lur part.

