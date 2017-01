Noss futur cun holograms

En pliras occurenzas als WEF è vegnì discutà dal futur da novas teconologias sco intelligenza artifiziala, attatgas da cyber ubain er emprender cun agid da holograms. Ils holograms pudessan er avair plirs niz en il mintgadi da mintgin.

«Emprender cun agid da holograms» - co che quai va, ha la scienziada Erin Henniger da l'universitad americana Case Western Reserve University dad Ohio mussà als hosps dal WEF a Tavau.

Metter si egliers spezials e gia san ins guardar sin models da bajetgs, sin l'uman cun tut ses organs ubain en l'univers. Erin Henninger ha empruvà da guardar in zic en noss futur e co che holograms pudessan influenzar quel. Per exempel quai che pertutga scolaziun, il dachasa, la vita sociala ubain er la politica.

Ina schanza per la furmaziun

Cunzunt quai che pertutga educaziun e furmaziun pudessan holograms avair ina gronda influenza. Per exempel pudessan students da la medischina guardar tut ils organs en il detagl, senza stuair prender il scalpel enta maun.

Ed er en il mintgadi pudessan holograms simplifitgar chaussas. Per exempel pudessan ins drizzar en la nova cuschina, ubain guardar directamain co che las mobiglias guardan or en stanza avant che da laschar far ubain cumprar ellas. Ed er en la politica dess quai tenor Erin Henninger bunas pussaivladads da nizegiar holograms. «Sch'ins po per exempel guardar la via dals fugitivs sche pudess quai gidar dad augmentar la chapientscha».

