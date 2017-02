La SRG SSR collia la televisiun tradiziunala cun l'internet. Questa purschida sa numna HbbTV. Era RTR porscha questa nova pussaivladad al public. Ma tge è HbbTV exact?

Tge è HbbTV – «Hybrid broadcast broadband TV»?

La tecnologia collia la televisiun digitala cun l’internet. Sco en il teletext datti infurmaziuns supplementaras da l’emettur da TV. En il program current cumpara ina icona, text u in maletg per far attent sin sia offerta da Smart-TV. Per activar l’offerta sto la tasta cotschna sin il telecumond, il «Red Button», vegnir smatgada. Tut ils producents d’apparats sustegnan HbbTV.

Tge porscha RTR sin HbbTV?

ultimas emissiuns da Telesguard, Cuntrasts, Cuntrasts discurs, Controvers, Minisguard (video on demand)

videos da Battaporta ch'èn uschiglio betg da vesair sin il visur grond

livestreams producids da RTR sco per exempel: gieus da hockey regiunals, ballape regiunal, discussiuns al podium

freuqentar mediatecas u portals da video sin SRF/RSI/RTS e SWI

access a las novitads las pli actualas (Teletext) - tar SRF en tudestg, talian sin RSI e franzos sin RTS

L’offerta vegn schlargiada cuntinuadamain

Tge apparats e colliaziuns dovr jau?

Tgi che vul profitar da HbbTV dovra in apparat da televisiun (Smart-TV) che sustegna la tecnologia da HbbTV. Era ina televisiun normala ni in monitur plat, che dispona d’in attatg HDMI e che vegn collià cun ina Set-Top-Box ubain in receptur digital da HbbTV, funcziuna sco in Smart-TV. Ultra da quai dovri ina colliaziun d’internet da spectrum lartg (min. 5 Mbit/s).

Co recepesch jau HbbTV?

La purschida vegn emessa sur ils emetturs da HD da SRF, RSI e RTS.

Da resguardar:

signal via satellit (DVB-S): HbbTV è disponibel

signal via la rait da cabel (DVB-C): Schebain HbbTV è disponibel dependa dal gestiunari da la rait da cabel

signal via Swisscom TV: HbbTV è disponibel

Co funcziuna HbbTV?

Sch’ins smatga durant il program current il buttun cotschen dal telecumond, lura s’avra la glista da navigaziun cun l’offerta da HbbTV. Cun la navigaziun (sur, sut, sanester, dretg, ok) ed ils buttuns da colur pon ins navigar simpel. L’offerta HbbTV da RTR è accessibla via ils chanals da SRF, RSI ed RTS.

Avais Vus dumondas?

Per plaschair contactar