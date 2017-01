Alexis Pinturault cun sia emprima victoria al Chuenisbärgli

Sonda, 7.1.2017, 12:09, actualisà a las 14:49

SRF / Dominik Hardegger

Alexis Pinturault triumfescha l'emprima giada ad Adelboden. Il Franzos gudogna cun in avantatg piz a cup da 4 tschientavels sin l'Austriac Marcel Hirscher. Manuel Pleisch evitescha in debachel per la Svizra al slalom gigant ad Adelboden.