Alligator e Piranha cumbattan per il titel

Superfinal a Kloten, quai gist cun duas equipas grischunas. Tar ils umens cumbattan ils Alligator Malans e tar las dunnas Piranha Cuira per il titel da campiun svizzer en il sport d’unihockey.

Tant il final tranter Malans e Wiler-Ersigen sco era il final tranter Cuira e Dietlikon èn dus classichers, insatge dal meglier ch’il sport d’unihockey po porscher il mument en Svizra. Il spectacul è pia garantì. Igl è la terza giada ch’i vegn cumbattì per il titel en in sulet gieu, l’uschenumnà superfinal en l’arena da hockey a Kloten. Omadus gieus vegnan era emess live a la televisiun svizra (SRF2).

Far meglier ch’il 2015

L’affischa Alligator Malans encunter il SV Wiler-Ersigen hai gia dà tar la premiera dal superfinal il 2015. Lura vevan ils Grischuns pers cun 5:6. Gia suenter 21 minuta manavan ils Bernais cun 4:1. Ussa, dus onns pli tard, vulan ils da Malans far meglier e puspè gudagnar ina giada il titel, i fiss il 6avel en l'istorgia dal club e l’emprim dapi il 2013. Er sche Wiler-Ersigen è sin l’emprima egliada il favurit logic sco victur da la qualificaziun ha Alligator Malans mussà ch’els èn pronts per quest duel.

En il quart-final ha Malans decidì il derby grischun encunter Cuira Unihockey piz a cup cun 4:3 victorias, en il mezfinal lura dentant eliminà il defensur dal titel, ils Grasshoppers gist cun 4:0 victorias. Ils dus sulets duels cun Wiler-Ersigen en quella stagiun ha Malans mintgamai pers cun in gol differenza.

Cuntinuescha la seria da titels?

Dapi il 2012 cumbattan Piranha Cuira e l’UHC Dietlikon per il titel da campiun svizzer. Adina il medem final ils davos 5 onns ed er adina il medem victur – Piranha Cuira. Las Turitgaisas survegnan pia danovamain la schanza da rumper la dominanza da las da Cuira che vulan da l’auter maun sa chapescha er gudagnar il 6avel titel en seria.

Sco tar ils umens n’auda la rolla da favurit betg a l’equipa grischuna. Dietlikon n’ha be sulet gudagnà la qualificaziun en questa stagiun, mabain era il final da la cuppa svizra cunter Piranha (5:0) e dus da trais duels en la qualificaziun. Per Piranha pleda dentant l’aspect mental. Las giugadras da Cuira enconuschan il sentiment co igl è da gudagnar in superfinal avant ina culissa cun passa 7’000 fans.

RR Sportissimo 17:00