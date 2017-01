Ambri relascha trenader

Il Canadais Hans Kossmann n'è per immediat betg pli trenader dal club da la Liga naziunala A. Quai ha communitgà il club da hockey.

Cun questa decisiun veglia il club franar la spirala negativa. Il club tessinais è a la cua da la tabella cun be 41 puncts. La sonda ha Ambri pers per la 6avla giada en roda ed ha sulet anc schanzas teoreticas da sa qualifitgar per ils playoffs.

Tenor la gasetta «La Regione» daventa ses cumpatriot Gordie Dwyer successur da Kossmann. Dwyer ha 39 onns ed è actualmain trenader dal club da la KHL, Medvescak Zagreb.

Hockey: 44. runda liga naziunala A Partida

Resultat

Berna - Losanna

6:3

Tavau - Genevra

0:3

Friburg - Lugano

2:5

SCL Tigers - Ambri

2:1

Zug - Kloten

5:4 suenter prolungaziun



Hockey: Classament liga naziunala A (stan 28-01-2017)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. Berna

43

136:100 91

2. Zug

42

135:92 90

3. ZSC Lions

42

137:100 86

4. Losanna 43

138:118 74

5. Tavau

42

124:114 62

6. Bienna

42

125:120

61

7. Genevra 43 109:118 60 8. Lugano

44

123:144 59

9. SCL Tigers

43

101:123 52

10. Kloten

42

121:139 50

11.

Friburg

43

108:151

42

12. Ambri-Piotta

43

102:140

41



