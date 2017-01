Australian Open: Mezfinal svizzer perfetg

Roger Federer batta il Tudestg Mischa Zverev en trais sets cun 6:1, 7:5 e 6:2. Stan Wawrinka batta il Franzos Jo-Wilfried Tsonga medemamain en trais sets cun 7:6, 6:4 e 6:3.

Suenter Stan Wawrinka sa qualifitgescha er Roger Federer per il mezfinal da l'Austrlian Open a Melbourne. Il Svizzer da 35 onns gudogna a moda suverana cunter il Tudestg Mischa Zverev. Per Federer è quai stà la 13avla victoria en il 13avel quartfinal dal turnier en l'Australia. L'Australian Open ha el gudagnà quatter giadas: ils onns 2004, 2006, 2007 e 2010.

Wawrinka gudogna cunter Tsonga

Stan Wawrinka cuntanscha per la terza giada en sia carriera suenter il 2014 ed il 2015 il mezfinal da l'Australian Open. Il Svizzer da 31 onns ha gudagnà sia partida cunter Jo-Wilfried Tsonga senza difficultads pli grondas. Tsonga è il numer 12 dal mund.

L'onn 2014 ha Wawrinka gudagnà il turnier. En il final ha el battì il Spagnol Rafael Nadal. L'onn suenter ha el pers il mezfinal cunter il Serb Novak Djokovic.

Emprim mezifinal svizzer dapi US Open 2015

Fin uss han Federer e Wawrinka giugà 21 giadas in cunter l'auter. 18 giadas ha Roger Federer bandunà la plazza sco victur. Dad in turnier da Grand Slam han ils dus Svizzers be dà ina giada in cunter l'auter en in mezfinal, numnadamain a l'US Open 2015. Lura ha Wawrinka stuì suttacumber a Federer.

Il mezfinal svizzer a l'Australian Open 2017 è la gievgia, ils 26 da schaner.

