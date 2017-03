Berna en il final e Tavau sto gudagnar

Berna ha gudagnà il mezfinal cunter Lugano e Zug è en avantatg cunter Tavau.

Il champiun actual sa defender ses titel. Il SC Berna gudogna er la tschintgavla partida da mezfinal encunter Lugano ed è uschia en il final. Berna ha gudagnà il gieu cun 4:3 e la seria da best of seven cun 4:1. Ditg ha Berna però stuì spetgar sin la victoria. La decisiun è pir crudada en la lutga da penaltis. E qua han ils giugaders da Berna mussà ina meglra prestaziun. Gest duos han tuc il gol e procurà che Berna è en il final. Per Lugano, il finalist da la stagiun passada è la stagiun a fin. En il final spetga Berna uss sin il victur da la seria tranter Zug e Tavau.

Emprima balla da matsch per il EV Zug

Zug ha era gudagnà la tschintgavla partida da la seria da mezfinal encunter il club da hockey da Tavau e maina uss la seria da best of seven cun 3:2. Zug ha gudogna il duel encunter Tavau cun 4:3 e dovra uss mo pli ina victoria per far il pass en il final. Era la tschintgavla partida da mezfinal era fitg stretga. Suenter duos terz e quaranta minutas stevi 3:2. En il davos terz ha Zug lura il emprim anc augmentà sin 4:2. Tavau à dentant anc ina giada stà bun da scursanir la partida. Per dapli sco il 4:3 n’ha igl però betg pli tanschi a l’equipa grischuna.

Uschia sto il HCD gudagnar la proxima partida, cas cuntrari è la stagiun per Tavau a fin. Il proxim gieu e sonda saira ils 1 d’avrigl a Tavau.

Friburg-Gottéron è salvà en liga naziunala A

En il final da playout tranter Friburg-Gottéron ed Ambri Piotta ha Friburg festivà la quarta victoria e sa salva uschia en la liga naziunala A. Friburg ha gudagnà la tschintgavla partida da la seria cun 5:2 encunter Ambri e decida la seria da best of seven la fin finala cleramain cun 4:1 victorias. Friburg resta er la proxima stagiun en la liga naziunala A.

Per la davosa plazza en la liga naziunala A ha Ambri da cumbatter encunter il champiun da la liga naziunala B. En dumonda vegnan Langenthal o lura ils Rapperswil-Jona Lakers. En la seria da final da la liga naziunala B statti suenter quatter partidas pari 2:2.

RR novitads 23:00