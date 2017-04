Berna gudogna era segund gieu cunter Zug

Actualisà Oz, 7:37

Flavio Huonder

Il SC Berna ha festivà ina segunda victoria en il segund gieu da final dals playoffs encunter igl EV Zug. Il defensur dal titel ha battì ordaifer l’equipa da la Svizra Centrala cun 4:2 e maina uschia la seria da best of seven cun 2:0.