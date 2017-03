Blind n’è betg pli trenader dals «Oranjes»

Danny Blind n’è betg pli trenader da la squadra naziunala da l’Ollanda –ils «Oranjes». Quai ha l’Associaziun da ballape naziunala dals Pajais Bass dà enconuschent dumengia saira.

L’Associaziun da ballape naziunala dals Pajais Bass ha relaschà ses trenader Danny Blind. Quai be in di suenter che l’Ollanda ha pers il gieu da qualificaziun per il campiunadi mundial cunter la Bulgaria cun 0:2. Blind è stà dapi il 2015 trenader da la squadra naziunala. Tgi che daventa ses successur, n’è anc betg enconuschent.

L’Ollanda pudess manchentar la qualificaziun per il campiunadi mundial l’auter onn en Russia. Actualmain è l’Ollanda numnadamain mo sin il quart plaz en la gruppa A. Ella n’ha gia betg pudì sa qualifitgar per il campiunadi europeic 2016.

